Krishnam Raju No More: రెబల్‌ స్టార్ కృష్ణంరాజు కన్నుమూత, తెల్లవారుజామున తుదిశ్వాస విడిచిన కృష్ణంరాజు, విషాదంలో సినీ పరిశ్రమ

Hyderabad, SEP 11: రెబల్ స్టార్‌ (Rebal star) అనగానే ఇప్పటి జనరేషన్ కి పాన్ ఇండియన్ స్టార్ ప్రభాస్ (Prbhas) గుర్తుకు వస్తాడు కానీ రియల్ రెబల్ స్టార్ అంటే కృష్ణంరాజు (Krishnam raju) మాత్రమే. ప్రభాస్ కి కృష్ణంరాజు పెద్దనాన్న వరస అవుతారు. 1940, జనవరి 20న ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పశ్చిమగోదావరి జిల్లా మొగల్తూరులో విజయనరగ సామ్రాజ్య క్షత్రియుల వంశస్థుల కుటుంబంలో కృష్ణంరాజు జన్మించారు. ఆయన పూర్తిపేరు ఉప్పలపాటి వెంకట కృష్ణంరాజు (Uppalapati venkata krishnam raju). చదువు పూర్తికాగానే కొన్నాళ్లు జర్నలిస్టుగా పనిచేశారు.1966లో ‘చిలకా గోరింకా’ సినిమాతో సినీరంగ ప్రవేశంచేశారు. హీరోగా సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టినప్పటికీ ప్రతినాయకుడిగా కూడా అలరించారు. కృష్ణ హీరోగా రూపొందిన ‘అవేకళ్లు’ చిత్రంలో విలన్‌గా నిరూపించుకున్నారు. తన విలక్షణమైన నటనతో కొంతకాలంపాటు టాలీవుడ్‌ ఏలిన రెబల్‌ స్టార్‌ 183కుపైగా చిత్రాల్లో నటించారు. భక్త కన్నప్ప (Bhaktha kannappa), బొబ్బిలి బ్రహ్మన్న చిత్రాలు ఆయనకు మంచి గుర్తింపుతీసుకొచ్చాయి.

Saddened to learn about the demise of one of the most popular stars of Telugu Cinema, Rebel star Sri Krishnam Raju Garu

My wholehearted condolences to Prabhas Garu, his family members & friends

Rest in peace #KrishnamRaju Garu 🙏

— KTR (@KTRTRS) September 11, 2022

Krishnam Raju No More