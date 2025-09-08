ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బాగ్‌పత్ జిల్లా సింఘావాలి అహిర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బసూద్ గ్రామం నుండి ఒక కలకలం రేపే ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనలో, ఫర్మాన్ అనే వ్యక్తి తన 80 ఏళ్ల అమ్మమ్మను ఇంట్లోనే దారుణంగా దాడి చేశాడని చూపించే సీసీటీవీ వీడియో వైరల్ అయింది. వీడియోలో వృద్ధ మహిళను మంచం నుంచి లాగి, జుట్టు పట్టుకుని, కొట్టి, ఆమెను బలవంతంగా ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లమని తాపసరూపంగా అడుగుతున్న దృశ్యాలు షాకింగ్‌గా ఉన్నాయి.

కుటుంబ సభ్యులు ఈ ఘటనను ఆపలేకపోయారు, ఒక మహిళ జోక్యం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ ఆమెను కూడా హింసించడం జరిగింది. ఈ సంఘటన గత నెలలో చోటుచేసుకున్నప్పటికీ, సెప్టెంబర్ 6న వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. వీడియో వైరల్ అవ్వడం వలన, అక్కడి పోలీసులు ఇప్పుడు స్పందించి నిందితులపై కేసు నమోదు చేశారు. వృద్ధ మహిళకు సంబంధించిన మరణ వార్తలు కూడా ఈ వీడియో తర్వాత కొన్ని రోజులలో బయటకు వచ్చాయి.

Man Pulls, Drags and Beats Elderly Grandmother in Uttar Pradesh

