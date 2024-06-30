Murder Caught on Camera in Gurugram: గురుగ్రామ్లో షాకింగ్ సంఘటన జరిగింది. ఉల్లావాస్ గ్రామంలో 27 ఏళ్ల బౌన్సర్ హత్యకు గురయ్యాడు. ఇద్దరు దుండగులు అర్ధరాత్రి కాల్పులు జరపడంతో హతమయ్యారు. దుండగులు జొమాటో, బిల్కిట్ యూనిఫారాలు ధరించి వచ్చారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. హత్యకు గురైన యువకుడి పేరు అనూజ్. అనూజ్ హత్య వెనుక ఉద్దేశం ఇంకా స్పష్టంగా లేదు. ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ కేసులో పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. కాల్పుల ఘటన తర్వాత అనూజ్ సమీపంలోని ఆసుపత్రిలో చేరాడు. అయితే అతడు చనిపోయినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. ఈ ఘటన సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డైంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వీడియో ఇదిగో, ఇంటి బయట తల్లి పక్కనే ఆడుకుంటున్న చిన్నారిపైకి దూసుకొచ్చిన కారు, నెత్తుటి గాయాలతో పసిపాపను తల్లి చూసి భోరున..
Here's Video
बीच बाज़ार, गोलियों की बौछार, बाउंसर को दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से भूना, CCTV में कैद पूरी वारदात#LiveCCTV #GurugramNews #GurgaonNews #Bouncer #Ullahwas pic.twitter.com/h6smueafR9
— Gurugram News गुरुग्राम न्यूज़ (@TheGurugramNews) June 29, 2024
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