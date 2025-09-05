తెలంగాణలోని ఖైరతాబాద్ వినాయకుడిని సందర్శించేందుకు వచ్చిన మహిళా భక్తులను వేధించినట్లు ఆరోపణలతో హైదరాబాద్ పోలీసుల షీ టీమ్స్ భారీ స్థాయిలో చర్యలు చేపట్టాయి. కేవలం ఒక వారం వ్యవధిలోనే 900 మందికి పైగా వ్యక్తులను అరెస్టు చేసినట్లు హైదరాబాద్ పోలీసులు తెలిపారు.సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అనేక వీడియోల్లో ఖైరతాబాద్ వినాయక విగ్రహం సమీపంలో పురుషులు మహిళలను వేధిస్తున్న దృశ్యాలు బయటపడ్డాయి. ఈ ఘటనలు ప్రజల్లో తీవ్ర ఆగ్రహం రేపాయి. స్థానిక మీడియా రిపోర్టుల ప్రకారం, పట్టుబడిన నిందితుల్లో 55 మంది పురుషులు మహిళల పట్ల బహిరంగంగా అసభ్య ప్రవర్తిస్తుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుబడ్డారు. నిందితులపై కేసులు నమోదు చేసి కోర్టుకు హాజరు పరిచారు. కొందరిని కౌన్సెలింగ్ అనంతరం విడిచిపెట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

