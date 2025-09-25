బెంగళూరులోని KR పురం థియేటర్లో ‘OG’ సినిమా ప్రీమియర్ షోలో ఊహించని సంఘటన చోటుచేసుకుంది. పవర్స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ పెద్ద సంఖ్యలో షో చూడటానికి వచ్చారు. అయితే షో ప్రారంభానికి ముందు కొంత మంది అభిమానులు తగిన నియంత్రణ లేకుండా విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించారు. కొంతమంది కత్తులతో స్క్రీన్ను చింపేయడంతో థియేటర్ యాజమాన్యం షోను నిలిపివేయవలసి వచ్చింది.
ఈ హంగామా కారణంగా థియేటర్లో వాతావరణం ఆందోళనకరంగా మారింది. యాజమాన్యం, భద్రతా కారణాల వల్ల ప్రేక్షకులను బయటకు పంపించి పరిస్థితిని కంట్రోల్ చేసింది.ఈ ఘటన ఫ్యాన్స్ ఉత్సాహం ఎంతలా అతి రౌడీగా మారవచ్చో చూపుతోంది. థియేటర్ అధికారులు ఈ సంఘటనపై పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తారని, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలు నివారించేందుకు సీరియస్ భద్రతా ఏర్పాట్లను ఏర్పాటు చేస్తారని అధికారులు తెలిపారు.
Knife Incident at ‘OG’ Premiere Screening
‘OG' సినిమా ప్రీమియర్స్ చూసేందుకు వచ్చి కత్తితో స్క్రీన్ చింపేసిన అభిమానులు
బెంగళూరులోని KR పురంలో ఘటన
దీంతో షో నిలిపివేసిన యాజమాన్యం pic.twitter.com/sLyepIeVdl
