భారతదేశ ఐటీ రాజధాని, సిలికాన్ సిటీ బెంగళూరులో సిల్క్ బోర్డ్ జంక్షన్ దగ్గర తప్పుడు మార్గంలో వాహనం నడిపినందుకు బైకర్‌ను ఆపేసిన ఒక ట్రాఫిక్ పోలీసు అతడిని పదేపదే చెంపదెబ్బ కొట్టినట్లు చూపించే వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైలర్ అవుతోంది. ఆ ఫుటేజ్‌లో ఆ రైడర్ ట్రాఫిక్ పోలీసుతో వాదులాడుతుండగా.. ఇతర అధికారులు పరిస్థితిని శాంతింపజేయడానికి ముందుకు వస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. బైకర్ ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన స్టాప్‌ను పాటించకపోవడంతో ఘర్షణ తీవ్రమైందని పోలీసులు తెలిపారు. వీడియో వైరల్ అయిన తర్వాత, తదుపరి దర్యాప్తు జరిగే వరకు ట్రాఫిక్ పోలీసును సస్పెండ్ చేశారు ఉన్నతాధికారులు. తెనాలిలో పట్టపగలే నడిరోడ్డుపై వ్యక్తి దారుణ హత్య, స్కూటీపై మాస్క్‌ వేసుకొని కొబ్బరికాయల కత్తితో నరికి చంపిన దుండగుడు, షాకింగ్ వీడియో ఇదిగో..

Traffic Cop Repeatedly Slaps Biker Over Traffic Violation 

 

