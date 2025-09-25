తమిళనాడులోని వెల్లూరు జిల్లాలోని గుడియాతం ప్రాంతంలో ఒక షాకింగ్ సంఘటన జరిగింది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3 ఏళ్ల బాలుడిని ఇంటి బయట నుంచి అపహరించారు. ఈ సంఘటన మొత్తం సమీపంలోని సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డైంది, ఇది అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. వీడియో ఫుటేజ్ ప్రకారం, కర్ణాటక లైసెన్స్ ప్లేట్ ఉన్న కారు నుండి హెల్మెట్ ధరించిన యువకుడు దిగాడు. ఆ చిన్నారి తండ్రి వెంకటేష్ తన స్కూటర్ను పార్క్ చేస్తుండగా, నిందితుడు అకస్మాత్తుగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి ఆ చిన్నారిని ఎత్తుకున్నాడు. వెంకటేష్ అతన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నించాడు, కానీ నిందితుడు అతని ముఖంపై ఎర్ర కారం పొడి విసిరాడు. ఆ కారం మంట దెబ్బకు అతను నేలపై పడిపోయాడు.. నిందితుడు ఆ చిన్నారితో కారులో పారిపోయాడు.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఆ ప్రాంతాన్ని దిగ్బంధించి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. వేగంగా స్పందించిన పోలీసు బృందం ఆ చిన్నారిని సురక్షితంగా కనుగొన్నారు. అయితే, నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు. కారు లైసెన్స్ ప్లేట్ నకిలీదని పోలీసులు తెలిపారు.పోలీసులు అన్ని సరిహద్దు చెక్పోస్టులను అప్రమత్తం చేశారు. పోలీసు బృందాలు వాహనం కోసం నిరంతరం శోధిస్తూ, కిడ్నాప్ వెనుక ఉన్న కుట్రను దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. ఈ సంఘటన ఆ ప్రాంతంలో భయాందోళనలు మరియు ఆగ్రహాన్ని వ్యాపించింది. పోలీసు భద్రతను పెంచాలని మరియు నిందితులను త్వరగా అరెస్టు చేయాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేశారు.
வேலூரில் கர்நாடக பதிவெண் கொண்ட கார்.. தலையில் ஹெல்மெட்.. சுற்றி முற்றி நோட்டமிட்டு மிளகாய் பொடியை தூவி விட்டு தந்தை கண் முன்னே குழந்தையை கடத்திக்கொண்டு சென்ற அதிர்ச்சி காட்சி…#Vellore | #Child | #Father | #Kidnap | #Police pic.twitter.com/r6EQ62IERJ
— SHEKAR (@Shekar1977A) September 24, 2025
